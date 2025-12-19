Famiglia nel bosco la Corte d' appello rigetta il ricorso | cosa succede adesso

La decisione della Corte d'Appello dell'Aquila di rigettare il ricorso della famiglia del bosco apre un nuovo capitolo nel caso. Dopo la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori in una casa famiglia, si intensificano le riflessioni sulle future evoluzioni della vicenda e sulle implicazioni di questa sentenza. Restano ancora molte incognite su come procederà la storia di Nathan, Catherine e dei loro figli.

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la Corte d'appello rigetta il ricorso: cosa succede adesso Riflettori ancora puntati sulla famiglia del bosco. La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Nella stessa struttura si trova anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la famiglia nel bosco, dunque la situazione resta quella disposta dall'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

