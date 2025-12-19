La decisione della Corte d'Appello dell'Aquila conferma la permanenza dei bambini nella struttura protetta, respingendo il ricorso dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni. Un provvedimento che sottolinea l’importanza della tutela e del benessere dei minori, mantenendo stabile la loro situazione e garantendo un ambiente sicuro nel contesto del procedimento giudiziario.

© Leggo.it - Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta

Leggi anche: Hanno diviso la famiglia nel bosco di Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori; Famiglia nel bosco, la Corte si riserva di decidere. La curatrice: “Lavoriamo per la ricongiunzione”; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricongiungimento dei bambini; Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rinvia la decisione sul ricongiungimento figli-genitori.

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... leggo.it