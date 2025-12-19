Famiglia nel bosco la Corte d' Appello respinge il ricorso | niente ricongiungimento i bambini restano nella struttura protetta
La decisione della Corte d'Appello dell'Aquila conferma la permanenza dei bambini nella struttura protetta, respingendo il ricorso dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni. Un provvedimento che sottolinea l’importanza della tutela e del benessere dei minori, mantenendo stabile la loro situazione e garantendo un ambiente sicuro nel contesto del procedimento giudiziario.
La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità. 🔗 Leggi su Leggo.it
