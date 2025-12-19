Famiglia nel bosco la Corte d’Appello dice no al ricorso | i bambini restano in comunità esplode la polemica politica

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine Trevallion, confermando l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. La decisione mantiene invariato l’assetto stabilito lo scorso 20 novembre, quando i bambini erano stati trasferiti dal comune di Palmoli, nel Chietino. La madre può restare con i figli per alcune ore della giornata all’interno della struttura, ma per ora i bambini non torneranno a vivere con entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dice no al ricorso: i bambini restano in comunità, esplode la polemica politica Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello rigetta il ricorso: i bambini restano in comunità Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Famiglia nel bosco Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa tempo fino al 27 gennaio legali | Violata convenzione ONU; Famiglia del bosco di Palmoli | la Corte d’Appello valuta il ricorso appello del Garante alla tutela dei minori; Famiglia nel bosco | la Corte d’Appello si riserva decisione entro fine gennaio; Famiglia nel bosco oggi l’udienza d’appello | il possibile ostacolo? L’istruzione parentale. Famiglia del bosco, reclamo rigettato dalla Corte d'Appello: i bambini restano nella struttura di Vasto - Confermata la decisione presa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Cathe ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ha rigettato il reclamo che Nathan e Catherine ... msn.com

Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta - La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che a novembre ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia ... msn.com

Famiglia del bosco, la decisione sui bambini: infuria la polemica. “Vergogna” - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.