Famiglia nel bosco la Corte d' Appello de L' Aquila rigetta il ricorso | L' avvocato | La sentenza non è una bocciatura

Una decisione della Corte d'Appello de L'Aquila ha respinto il ricorso riguardante una famiglia nel bosco. L’avvocato sottolinea che la sentenza non rappresenta una bocciatura, mentre Salvini esprime forte disappunto, affermando che i bambini devono vivere con i genitori e criticando aspramente la decisione dei giudici. La vicenda solleva questioni delicate sulla tutela dei minori e sui diritti familiari.

