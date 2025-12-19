Famiglia nel bosco la Corte d’Appello conferma l’allontanamento dei figli

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda complessa e delicata si dipana nel cuore del bosco, dove la famiglia è al centro di un contenzioso giudiziario. La Corte d’Appello ha recentemente confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, rafforzando l’allontanamento dei figli dai genitori. Un nuovo capitolo che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e le dinamiche familiari coinvolte.

famiglia nel bosco la corte d8217appello conferma l8217allontanamento dei figli

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello conferma l’allontanamento dei figli

La vicenda della famiglia nel bosco registra un nuovo, rilevante sviluppo giudiziario. La Corte d’Appello ha confermato l’orientamento del Tribunale per i Minorenni, respingendo il rientro immediato dei tre figli presso i genitori. Rimane quindi la sospensione della responsabilità genitoriale e la permanenza dei minori in una casa famiglia, dove si trovano dal 20 novembre. Il provvedimento è arrivato dopo diverse settimane di verifiche, monitoraggi e colloqui. I magistrati hanno valutato le condizioni di vita della coppia e lo stato psicofisico dei bambini, ritenendo necessario proseguire la collocazione protetta come misura più adeguata alla loro tutela. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: Famiglia del bosco, la Corte d’Appello respinge il ricorso dei genitori: i tre figli restano nella casa famiglia con la madre

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta ricorso, bambini restano nella casa famiglia, Salvini: "Vergogna, i figli non sono dello Stato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Famiglia nel bosco Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa tempo fino al 27 gennaio legali | Violata convenzione ONU; Famiglia del bosco di Palmoli | la Corte d’Appello valuta il ricorso appello del Garante alla tutela dei minori; Famiglia nel bosco | la Corte d’Appello si riserva decisione entro fine gennaio; Famiglia nel bosco oggi l’udienza d’appello | il possibile ostacolo? L’istruzione parentale.

famiglia bosco corte d8217appelloFamiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ha rigettato il reclamo che Nathan e Catherine ... corriereadriatico.it

famiglia bosco corte d8217appelloFamiglia del bosco, reclamo rigettato dalla Corte d'Appello: i bambini restano nella struttura di Vasto - Confermata la decisione presa dal Tribunale per i Minorenni de L'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Cathe ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco: la Corte d’Appello rigetta il ricorso, i figli restano in casa-famiglia - La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la “famiglia nel bosco“. greenme.it

Famiglia nel bosco, il padre Nathan dopo l'allontanamento dei figli: Mi sento triste e vuoto

Video Famiglia nel bosco, il padre Nathan dopo l'allontanamento dei figli: Mi sento triste e vuoto

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.