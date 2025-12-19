Famiglia nel bosco la Corte d’Appello conferma l’allontanamento dei figli

Una vicenda complessa e delicata si dipana nel cuore del bosco, dove la famiglia è al centro di un contenzioso giudiziario. La Corte d’Appello ha recentemente confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, rafforzando l’allontanamento dei figli dai genitori. Un nuovo capitolo che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e le dinamiche familiari coinvolte.

La vicenda della famiglia nel bosco registra un nuovo, rilevante sviluppo giudiziario. La Corte d’Appello ha confermato l’orientamento del Tribunale per i Minorenni, respingendo il rientro immediato dei tre figli presso i genitori. Rimane quindi la sospensione della responsabilità genitoriale e la permanenza dei minori in una casa famiglia, dove si trovano dal 20 novembre. Il provvedimento è arrivato dopo diverse settimane di verifiche, monitoraggi e colloqui. I magistrati hanno valutato le condizioni di vita della coppia e lo stato psicofisico dei bambini, ritenendo necessario proseguire la collocazione protetta come misura più adeguata alla loro tutela. 🔗 Leggi su Tvzap.it

