Una famiglia nel bosco, un episodio di intossicazione da funghi e un intervento d’emergenza. Bambine disidratate e abbattute, poi l’arrivo dei carabinieri che evidenziano una situazione di degrado e abbandono. Un racconto che mette in luce le criticità di un contesto difficile, tra rischi per la salute e condizioni di degrado, suscitando riflessioni sulla tutela e il benessere dei più vulnerabili.

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il primario di pediatria: "Le bambine erano disidratate e abbattute"

L'intossicazione da funghi dopo un pranzo a settembre dell'anno scorso, la corsa in ospedale e poi l'arrivo dei carabinieri che parlano di una situazione di degrado e abbandono. Il ricovero in ospedale termina senza gravi conseguenze, ma parte la segnalazione alla Procura per i minorenni dell'Aquila che poi lo scorso novembre sospende la potestà genitoriale a Nathan e Catherine che vivono nel bosco di Palmoli insieme ai loro figli. "Il padre ha raccontato di aver mischiato i funghi raccolti con quelli trovati dalle bambine. Sono stati ricoverati quattro giorni, le bambine erano disidratate e abbattute, sono stati male tutti, tutta la famiglia" ha raccontato il primario di Pediatria dell'ospedale di Vasto, Patrizia Brindisino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

