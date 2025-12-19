"È inaccettabile che si continui a negare a dei bambini l'affetto e la vicinanza dei genitori. Si resta inflessibili con chi ha deciso di vivere in maniera alternativa, ma ha sempre garantito ai propri figli affetto, presenza e cure, mentre non si mostra lo stesso rigore verso chi li fa crescere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, l’avvocato: “Nessun pericolo per i bambini”. La Lega, raccolta firme per far tornare i figli ai genitori

Leggi anche: Un "buono scuola" ai genitori che tengono i bambini a casa: la proposta della Lega dopo il caso della famiglia nel bosco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Famiglia nel bosco, la tutrice: I bambini non sanno leggere; INFORMATORI SCIENTIFICI FARMACO: D'INCECCO, IN ABRUZZO NASCE IL REGISTRO, ORA ORDINE NAZIONALE; Caso Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini; Open Arms, dalla Lega Abruzzo soddisfazione per l’assoluzione di Salvini.

Famiglia nel bosco, D'Incecco (Lega): "Inaccettabile continuare a negare ai bambini l'affetto e la vicinanza dei genitori" - Si resta inflessibili con chi ha deciso di vivere in maniera alternativa, ma ha sempre garantito ai propr ... chietitoday.it