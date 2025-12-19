Famiglia nel bosco Corte d' Appello rigetta il ricorso | i bambini restano nella casa protetta
La decisione della Corte d'Appello dell'Aquila conferma che i bambini della casa nel bosco di Palmoli rimarranno nella struttura protetta, respingendo il ricorso presentato dai legali. La vicenda evidenzia l'importanza di proteggere il benessere dei minori, garantendo loro un ambiente sicuro e adeguato alle loro esigenze. La sentenza rappresenta un passo fondamentale nel rispetto dei diritti dei bambini e nella tutela delle loro condizioni di vita.
Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
