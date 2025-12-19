Famiglia intossicata dal monossido di carbonio | genitori e figli minorenni in ospedale

Massa, 19 dicembre 2025 – Paura ad Altagnana, frazione del comune di Massa. Stamani, 19 dicembre, una famiglia composta dai genitori e due figli minorenni è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in casa. I sintomi nella notte. La famiglia ha avvertito i primi sintomi durante la notte. Tutti e quattro hanno accusato malesseri simili: nausea, mal di testa, senso di stordimento e debolezza. Le offre una minestra, ma dentro c’è la droga dello stupro. Dipendente abusata dal titolare, la violenza ripresa in un video La corsa in ospedale. Dopo il peggiorare dei sintomi, i genitori hanno deciso di recarsi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

