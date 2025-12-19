Famiglia del bosco | rigettato il ricorso I bimbi trascorreranno il Natale nella struttura di Vasto

La Corte di Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso della famiglia del bosco di Palmoli, confermando il collocamento dei minori in una struttura protetta di Vasto. I bambini trascorreranno il Natale lontano dalla loro famiglia, in un ambiente sicuro e supervisionato, dopo le decisioni del Tribunale per i Minorenni. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori e il ruolo delle istituzioni.

© Agi.it - Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi trascorreranno il Natale nella struttura di Vasto AGI - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto di Vasto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l'udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa. Niente da fare quindi per la coppia anglo-australiana che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale, resta l'ordinanza del Tribunale per i Minori dell'Aquila che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli (Chieti) a Vasto (Chieti), il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto Leggi anche: Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i figli trascorreranno il Natale nella struttura protetta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello de L'Aquila rigetta il ricorso; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Bimbi nel bosco, perché dopo l’udienza di ieri i tre fratellini non sono ancora tornati a casa dai genitori; Famiglia nel bosco di Palmoli, respinto il ricorso in Corte d’Appello. Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine ... msn.com

Famiglia nel bosco, ricorso respinto in Appello: i figli resteranno lontani dai genitori anche a Natale - La Corte di Appello de L’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la ... msn.com

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i tre figli rimarranno in una struttura protetta - La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della potestà genitoriale ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: respinto il ricorso dei genitori. Salvini: «Vergogna» - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.