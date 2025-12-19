La Corte dell'Aquila ha respinto il ricorso della famiglia del bosco di Palmoli, confermando l’allontanamento dei tre minori e la loro collocazione in un centro protetto di Vasto. La decisione del Tribunale per i Minorenni di sospendere la potestà genitoriale di Nathan e Catherine è stata quindi confermata, garantendo la tutela dei figli e il rispetto delle normative vigenti.

© Agi.it - Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto

AGI - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto di Vasto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l'udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa. Niente da fare quindi per la coppia anglo-australiana che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale, resta l'ordinanza del Tribunale per i Minori dell'Aquila che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli (Chieti) a Vasto (Chieti), il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Agi.it

