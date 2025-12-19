Famiglia bosco respinto ricorso coppia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine Trevallyon, respingendo il ricorso dei loro avvocati. I tre figli sono stati affidati a una casa-famiglia a Vasto, segnando un nuovo capitolo nella delicata vicenda familiare. La decisione sottolinea l’importanza della tutela e del benessere dei minori coinvolti.

Immagine generica

13.07 Respingendo il ricorso dei legali dei genitori, la corte d'Appello dell' Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine Trevallyon e il collocamento dei 3 figli in casa-famiglia a Vasto. In questo momento la 'famiglia nel bosco', che viveva appunto lontana da altre case o persone e in condizioni ritenute eccessive per il benessere dei bambini, è separata: lui in una casa offerta da un privato fino a fine lavori di adeguamento; lei nella stessa struttura dei figli, ma non con loro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso

Leggi anche: Famiglia del bosco, la Corte d’Appello respinge il ricorso dei genitori: i tre figli restano nella casa famiglia con la madre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

famiglia bosco respinto ricorsoFamiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... leggo.it

Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia - La Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion contro l'allontanamento dei loro tre bambini dalla casa ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. msn.com

La famiglia nel bosco

Video La famiglia nel bosco

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.