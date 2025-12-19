Famiglia bosco respinto ricorso coppia
La Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine Trevallyon, respingendo il ricorso dei loro avvocati. I tre figli sono stati affidati a una casa-famiglia a Vasto, segnando un nuovo capitolo nella delicata vicenda familiare. La decisione sottolinea l’importanza della tutela e del benessere dei minori coinvolti.
13.07 Respingendo il ricorso dei legali dei genitori, la corte d'Appello dell' Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine Trevallyon e il collocamento dei 3 figli in casa-famiglia a Vasto. In questo momento la 'famiglia nel bosco', che viveva appunto lontana da altre case o persone e in condizioni ritenute eccessive per il benessere dei bambini, è separata: lui in una casa offerta da un privato fino a fine lavori di adeguamento; lei nella stessa struttura dei figli, ma non con loro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
