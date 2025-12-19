Famiglia bosco respinto ricorso coppia

La Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine Trevallyon, respingendo il ricorso dei loro avvocati. I tre figli sono stati affidati a una casa-famiglia a Vasto, segnando un nuovo capitolo nella delicata vicenda familiare. La decisione sottolinea l’importanza della tutela e del benessere dei minori coinvolti.

Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia - La Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion contro l'allontanamento dei loro tre bambini dalla casa ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta il ricorso: i bambini restano nella casa protetta - Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta. msn.com

La famiglia nel bosco

Famiglia nel bosco, parla l’avvocata: «Diffusi dati sensibili dei tre minori» - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.