Fake su Borsellino il fronte del no ci riprova Sallusti all’Ann | rimuovete quel video con notizie false video

Nuove polemiche sulla diffusione di fake news riguardanti Borsellino, con il fronte del no al referendum sulla giustizia sotto accusa. Alessandro Sallusti richiama l’attenzione sull’uso di notizie false, evidenziando la pericolosa perseveranza di chi alimenta disinformazione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla responsabilità nell’informazione e sui rischi di manipolazione, evidenziando come l’errore possa diventare strumento di propaganda.

Errare è umano ma perseverare è diabolico. Parliamo dei paladini del no al referendum sulla giustizia, stanati da Alessandro Sallusti per un video che torna a diffondere una fake news già ampiamente sbugiardata. Sulla pagina Instagram del comitato del no, il comitato quello promosso dall’Associazione nazionale magistrati, è ancora presente il video di Corrado Formigli che attribuisce, in una sua recente trasmissione, a Paolo Borsellino una dichiarazione falsa”, così Sallusti in un video diffuso dalla pagina Instagram del comitato del sì alla riforma Nordio. Per la cronaca parliamo di una puntata di Piazza Pulita in cui viene citata la frase, mai pronunciata dal magistrato, per farne uno sponsor postumo del no al referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Una fake news, una frase mai detta, e Borsellino usato per una campagna referendaria. Chi chiede un voto consapevole dovrebbe partire dalla verità. Quel video va rimosso. Verità, rispetto, trasparenza: è il minimo. #SìRiforma x.com

