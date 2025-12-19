Faentina riapertura in anticipo per il tratto tra Marradi e Crespino

La linea ferroviaria Firenze-Faenza si prepara a una riapertura anticipata tra Marradi e Crespino, portando novità significative nel servizio toscano. Tre importanti cambiamenti interessano questa tratta ancora operativa a tratti, promettendo miglioramenti e novità per i pendolari e gli utenti. Restate aggiornati per scoprire come queste novità influenzeranno i vostri spostamenti e l’esperienza di viaggio sulla linea.

© Ilrestodelcarlino.it - Faentina, riapertura in anticipo per il tratto tra Marradi e Crespino Sono almeno tre le novità che giungono dalla Toscana e che incidono sul servizio di trasporto ferroviario della linea Firenze-Faenza, ancora oggi attiva a tratti. La prima riguarda la riapertura della linea tra Crespino e Marradi, non a marzo come previsto ma con due mesi d’anticipo, come annunciato nei giorni scorsi dal nuovo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. Le corse per quella tratta riprenderanno dal prossimo 19 gennaio e nei due giorni precedenti sono previsti i collegamenti di prova. La seconda novità riguarda il confronto tra la Regione Toscana e i pendolari, programmato insieme agli amministratori locali, come riferito dall’assessore Boni, "per condividere la programmazione e gli orari dei treni alla riapertura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Riapre a gennaio la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina Leggi anche: Treni: Faentina, riapre a gennaio la tratta Crespino del Lamone–Marradi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ferrovia Faentina, il 19 gennaio riapre (in anticipo) anche il tratto appenninico; Faentina, riapertura in anticipo per il tratto tra Marradi e Crespino; Linea Faentina, a gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi; Linea Faentina: il 17 gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi. Faentina, riapertura in anticipo per il tratto tra Marradi e Crespino - Sono almeno tre le novità che giungono dalla Toscana e che incidono sul servizio di trasporto ferroviario della linea Firenze- ilrestodelcarlino.it

Ferrovia Faentina, il 19 gennaio riapre (in anticipo) anche il tratto appenninico - Marradi» era stata danneggiata e interrotta dalle frane e alluvioni dello scorso marzo ... corrierefiorentino.corriere.it

Sulla Faentina si gioca d’anticipo. Riapre la tratta Lamone-Marradi - Manca un tassello, alla ferrovia Faentina: da Crespino del Lamone a Marradi, causa frane, i treni, dal marzo scorso, non circolano, e si deve scendere e prendere l’autobus. msn.com

TRENI: la Faentina tra Crespino del Lamone e Marradi riapre il 17gennaio

La tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi (Firenze) lungo la linea Faentina verrà riaperta alla circolazione dei treni a gennaio. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che la riapertura avviene "con netto anticipo rispetto alle previsioni". Dal - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.