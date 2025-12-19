Un membro di una banda di spacciatori attivi ad Arezzo è stato arrestato a Valdisotto. La gang, coinvolta nel traffico di sostanze come ketamina, cocaina, eroina, marijuana e hashish, gestiva un giro d’affari superiore ai 50 mila euro. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla loro cattura, contribuendo a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

© Sondriotoday.it - Faceva parte di una banda di spacciatori ad Arezzo: arrestato a Valdisotto

E' stato rintracciato a Valdisotto uno dei componenti della banda di spacciatori che ha agito ad Arezzo e provincia proprio nella vendita e nello spaccio di droga (ketamina, cocaina, eroina, marijuana e hashish) con un giro d'affari di oltre 50 mila euro.Le indaginiCome ricostruito dal collega di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

