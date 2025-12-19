Fabbriche di sigarette clandestine nei capannoni mimetizzati Arrestati 17 lavoratori dell’Est

Sei lavoratori dell'Est sono stati arrestati in un'operazione che ha scoperto fabbriche clandestine di sigarette nei capannoni dell’Abbiatense e del Pavese. Le linee produttive, automatizzate e altamente sofisticate, realizzavano sigarette con marchi falsificati di rinomati produttori internazionali. Un ingente traffico di contrabbando, nascosto tra i capannoni, è stato smantellato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno scoperto e sequestrato l’inter

© Ilgiorno.it - Fabbriche di sigarette clandestine nei capannoni "mimetizzati". Arrestati 17 lavoratori dell'Est Sofisticate linee produttive, perfettamente funzionanti, con processi automatizzati ad alta velocità per l'assemblaggio delle sigarette e il confezionamento finale dei pacchetti, partendo dal tabacco trinciato e dal materiale accessorio necessario (filtri, cartine, cartoncini per il packaging) con il marchio contraffatto di noti produttori internazionali autorizzati: è quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Milano coi loro colleghi del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata in due capannoni nell'Abbiatense e nel Pavese, trasformati in vere e proprie fabbriche di sigarette di contrabbando con annesso deposito.

