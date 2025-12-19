Fabbian a Mediaset | Vittoria del gruppo Napoli? Ci crediamo in queste gare dimostriamo una cosa

Inter News 24 Il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian, ha detto la sua dopo il successo in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il centrocampista degli emiliano Giovanni Fabbian si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. PAROLE – « Una vittoria del gruppo, siamo una squadra unita, lo dimostriamo in queste gare. Quello che si vede in campo viene dal quotidiano, lavoriamo tutti benissimo e stiamo benissimo, così tutto viene meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

