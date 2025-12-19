Fa richiesta di asilo con documenti falsi ucraino in manette
Un cittadino ucraino di 36 anni si è presentato in questura per avanzare istanza di asilo ma è stato arrestato. Il motivo? All’ufficio Immigrazione ha presentato una carta di identità romena che non aveva alcun sistema di anticontraffazione né indicava la doppia cittadinanza. Ad avvalorare la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
