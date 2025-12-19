F1 Max Verstappen | Non pensavo di poter lottare per il titolo McLaren ci ha fatto tanti regali

Max Verstappen ha vissuto una stagione straordinaria nel 2025, sorprendendo tutti con la sua tenacia e determinazione. Nonostante le difficoltà tecniche e le sfide impreviste, il pilota olandese è rimasto in corsa per il quinto titolo consecutivo, sfiorando un risultato storico. La sua performance ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di affrontare ogni ostacolo, regalando agli appassionati emozioni indimenticabili.

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: "Non pensavo di poter lottare per il titolo, McLaren ci ha fatto tanti regali" Max Verstappen ha disputato forse la miglior stagione della carriera in questo 2025, restando in corsa per la conquista del quinto titolo consecutivo fino all'ultima gara di Abu Dhabi nonostante la netta superiorità tecnica delle McLaren e vedendo sfumare per soli due punti in favore di Lando Norris quella che sarebbe stata senz'ombra di dubbio la rimonta più clamorosa della storia della Formula Uno. " Ho capito che sarebbe stato un anno difficile sin dai test invernali, perché la macchina faceva esattamente le stesse cose di quella precedente. Insomma, era sempre sottosterzante a centro curva.

