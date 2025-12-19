La Ferrari vuole mettersi alle spalle un 2025 al di sotto delle aspettative e pensa già alla prossima stagione, in cui entrerà in vigore per la Formula Uno una massiccia rivoluzione regolamentare che potrebbe stravolgere le gerarchie degli ultimi anni. In attesa dei test invernali previsti tra fine gennaio e metà febbraio, la Scuderia di Maranello ha reso nota la data della presentazione ufficiale della nuova monoposto. Il team principal Frederic Vasseur, in occasione del tradizionale incontro prenatalizio di fine anno con i media, ha rivelato infatti che la macchina 2026 verrà presentata a Fiorano il 23 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari rivela la data e la sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret…

Leggi anche: L’Aprilia rivela la data di presentazione della nuova moto: obiettivo titolo mondiale in top-class

Leggi anche: Call My Agent Italia 3, Sky rivela trailer ufficiale e data di uscita della nuova stagione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

F1 | Ferrari pesca in Mercedes: due giovani ingegneri per cambiare mentalità; F1 | Audi svela la data della presentazione del team e della livrea definitiva; L’Aprilia rivela la data di presentazione della nuova moto: obiettivo titolo mondiale in top-class.

F1, Ferrari rivela data e sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret… - La Ferrari vuole mettersi alle spalle un 2025 al di sotto delle aspettative e pensa già alla prossima stagione, in cui entrerà in vigore per la Formula ... oasport.it