F1 Ferrari rivela data e sede della presentazione ufficiale della nuova macchina Il nome resta top secret…

La Ferrari vuole mettersi alle spalle un 2025 al di sotto delle aspettative e pensa già alla prossima stagione, in cui entrerà in vigore per la Formula Uno una massiccia rivoluzione regolamentare che potrebbe stravolgere le gerarchie degli ultimi anni. In attesa dei test invernali previsti tra fine gennaio e metà febbraio, la Scuderia di Maranello ha reso nota la data della presentazione ufficiale della nuova monoposto. Il team principal Frederic Vasseur, in occasione del tradizionale incontro prenatalizio di fine anno con i media, ha rivelato infatti che la macchina 2026 verrà presentata a Fiorano il 23 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

