Ex Vellutificio Redaelli a Mandello del Lario via libera al resort dedicato al benessere

Una nuova oasi di relax prende vita a Mandello del Lario, trasformando l’ex Vellutificio Redaelli in un elegante resort dedicato al benessere. Un’oasi di lusso e tranquillità sulla sponda lecchese del Lario, pronta ad accogliere ospiti in cerca di comfort e rigenerazione. Un progetto che unisce storia, raffinatezza e natura, offrendo un’esperienza esclusiva in un contesto unico.

Mandello del Lario (Lecco) – Sempre più spazio al lusso e al benessere anche sulla sponda lecchese del Lario con un hotel di ottantasei camere nell'area dell 'ex Vellutificio Redaelli di Mandello del Lario. Dopo cinque anni di programmazione la convenzione è stata approvata e si attende l'avvio dei lavori. Il Comune ha definitivamente approvato la convenzione urbanistica proposta dalla società QC Terme srl relativa alla riqualificazione dell'area dell'ex Vellutificio Redaelli. Nella convenzione sono contenuti i dettagli generali del progetto che prevede la riqualificazione delle strutture di pregio e qualificate come storiche nelle quali troverà sede un hotel di ottantasei camere.

