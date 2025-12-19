Ex Scalera enorme favore al privato Così il comune non ottiene niente
Non accenna a spegnersi il dibattito sul futuro dell'area ex Scalera-Trevisan alla Giudecca, destinata nel 1997 a spazio residenziale e parco pubblico, e che la nuova proprietà (che l'ha acquistata all'asta nel 2023 dopo un decennio di abbandono) vorrebbe trasformare in parte in ricettivo, con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: «Ex Scalera, enorme favore al privato. Così il comune non ottiene niente»
Leggi anche: Torna a Maddaloni l’erede della Scalera Film: Giorgio Scalera tra memoria e storia
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
«Ex Scalera, enorme favore al privato. Così il comune non ottiene niente»; Ex Scalera enorme favore al privato Così il comune non ottiene niente.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.