Ex enclave di Monte Ruperto Moneta per onorare la storia

Ex enclave di Monte Ruperto, un patrimonio che racconta la storia e l’anima di Città di Castello. Un simbolo di resilienza e identità, testimonianza di un passato che continua a vivere nel cuore della comunità. Riscoprire questa memoria significa preservare un patrimonio unico, radicato nelle radici del territorio e nel valore della propria storia.

© Lanazione.it - Ex enclave di Monte Ruperto. Moneta per onorare la storia Monte Ruperto non è solo un’eredità nobiliare, ma un simbolo di resilienza e identità territoriale che Città di Castello continua a onorare attraverso la riscoperta delle proprie radici. In una cornice densa di storia e tradizione, ieri il Comune ha celebrato il legame secolare con l’exclave di Monte Ruperto attraverso una cerimonia che unisce memoria documentale e simbolismo istituzionale. Il sindaco Luca Secondi, che ricopre anche il titolo di barone di quel territorio, ha consegnato il primo “ Ruperto “, una moneta (appositamente coniata dalla Bottega Orafa Bartoccioni) a Luigi Sponticcia, l’ultimo nato nella Baronia. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Il duplice omicidio di monte Moneta Leggi anche: Cybersicurezza e moneta elettronica, Prof. Roberto Baldoni: “La corsa alla moneta digitale ridefinisce finanza, geopolitica e sicurezza globale” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ex enclave di Monte Ruperto. Moneta per onorare la storia. Ex enclave di Monte Ruperto. Moneta per onorare la storia - Una cerimonia che ha unito memoria documentale e “simbolo“ istituzionale. lanazione.it

La ’colonia’ tifernate nelle Marche. Celebrati i 750 anni di Monte Ruperto - E il sindaco è "barone" Tra le particolarità tifernati ce n’è una storica che fa del comune di Città di Castello ... lanazione.it

L'enclave di Monte Ruperto - E' l'antica baronia di Monte Ruperto, incastonata tra i comuni di Apecchio e Sant'Angelo in Vado, ma appartenente al comune di Città di Castello. rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.