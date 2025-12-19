Evocativa e intima La Riviera di Simonazzi

Tra le pieghe di un ricordo, la Riviera di Simonazzi Pier Vittorio Tondelli si svela come un luogo di confine tra realtà e sogno. Quarant’anni fa, le sue parole catturarono l’essenza di una terra in evoluzione, riflettendo un’epoca e un’umanità in continuo movimento. La sua penna dipinse un’immagine postmoderna di Rimini, un’eco intensa di emozioni e contrasti, che ancora oggi risuona nel cuore di chi l’ha letto.

© Quotidiano.net - Evocativa e intima. La Riviera di Simonazzi Pier Vittorio Tondelli non era nato al mare, ma veniva da Correggio, la stessa cittadina di Ligabue. Eppure quarant’anni fa, nel 1985, il suo sguardo seppe raccontare la Riviera romagnola in maniera assolutamente acuta, come un luogo postmoderno, specchio di una nazione edonistica: il romanzo ’Rimini’ è stato il più grande successo dello scrittore. Si muove lungo le strade di Tondelli il nuovo progetto fotografico di un altro autore reggiano, Paolo Simonazzi, medico e apprezzato fotografo, che fino al 31 gennaio presenta la sua ’Rimini’ all’ Augeo Art Space in corso d’Augusto 217, nel pieno centro del capoluogo romagnolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Rimini nelle fotografie di Paolo Simonazzi: un nuovo viaggio lungo la strada di Tondelli Leggi anche: La rivelazione intima di Barbara Alberti: “Mille amori” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Evocativa e intima. La Riviera di Simonazzi; La Rimini di Simonazzi: Il mio viaggio sulle orme di Tondelli; Rimini nelle fotografie di Paolo Simonazzi: un nuovo viaggio lungo la strada di Tondelli. Evocativa e intima. La Riviera di Simonazzi - Pier Vittorio Tondelli non era nato al mare, ma veniva da Correggio, la stessa cittadina di Ligabue. quotidiano.net

Rimini tra passato e presente: le immagini di Simonazzi in mostra - L’esposizione, curata da Marco Bertozzi, è una narrazione per immagini e dettagli di ricordi e memorie di una Riviera che svela la sua parte più intima ed evocativa, dove un dettaglio è un frammento ... altarimini.it

La Rimini di Simonazzi: "Il mio viaggio sulle orme di Tondelli" - È un potente racconto per immagini la mostra Rimini del fotografo di Reggio ... msn.com

La magia del teatro che nasce dal mare e dal mito C’è una forza antica nelle storie che Pietro Montandon porta in scena. Una bellezza semplice, evocativa, che riaffiora dal mare di Sicilia e dalle nostre radici più profonde. L’attore e regista, tra le figure più a - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.