Il weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 porta a Milano e in Lombardia l’atmosfera magica delle festività natalizie e del solstizio d’inverno. Un’occasione unica per vivere eventi, mercatini e tradizioni che scaldano il cuore, mentre la notte più lunga dell’anno segna l’inizio di un periodo di luci, allegria e convivialità. Un momento speciale per immergersi nell’incanto del Natale e celebrare l’arrivo delle feste.

© Ilgiorno.it - Eventi di Natale e del Solstizio d’inverno: cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia

Il weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025, coincidente con il solstizio d’inverno e quindi con la notte più lunga dell’anno, segna l’avvicinarsi immediato del Natale e apre ufficialmente la stagione delle feste. In molte province lombarde, con studenti e famiglie già in vacanza per le festività fino all’Epifania, la città e i borghi si animano di mercatini natalizi, piste di pattinaggio sul ghiaccio, cori e concerti gospel, letture animate di Canto di Natale di Dickens e una miriade di iniziative che trasformano piazze e strade in scenari ricchi di luci, musica e tradizioni. Dai mercatini per gli ultimi regali alle esperienze culturali e teatrali, dalle attività per bambini alle esibizioni musicali, la Lombardia offre in questo ultimo weekend un ricco calendario di eventi che cattura lo spirito festivo e permette di vivere appieno la magia del Natale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend più lungo, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025: 10 eventi scelti per voi

Leggi anche: Cosa fare a Milano dal 19 al 21 dicembre e per Natale: tutti gli eventi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mostra collettiva di Arte YULE Solstizio d’Inverno; Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno.

NoëlFest, a Lanzo il Natale diventa rito: elfi, druidi e la magia del Solstizio d’Inverno - Il 20 e 21 dicembre piazza Rolle si trasforma in un villaggio celtico: riti antichi, spettacoli, artigianato e sapori per la prima edizione del Festival del Re Agrifoglio ... giornalelavoce.it

Previsioni Meteo, il Solstizio d'Inverno scatena freddo e neve! A Natale forti nevicate, pura magia! x.com

Previsioni Meteo, il Solstizio d'Inverno scatena freddo e neve! A Natale forti nevicate, pura magia! - facebook.com facebook