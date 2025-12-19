Etro i nuovi soci confermano Cardinali nel ruolo di ceo

Etro rinnova la fiducia in Fabrizio Cardinali, confermando il suo ruolo di CEO. I nuovi soci della maison italiana, rinomata nel mondo della moda, hanno scelto di mantenere alla guida l’esperto amministratore delegato, che già dal 2021 ha contribuito a consolidare il successo e l’eleganza del marchio. Una scelta che sottolinea la continuità e l’impegno nel progetto di crescita e innovazione di Etro.

© Lettera43.it - Etro, i nuovi soci confermano Cardinali nel ruolo di ceo I nuovi soci entrati in Etro hanno deciso di confermare Fabrizio Cardinali nel ruolo di ceo. L’amministratore delegato guida la storica maison italiana dal 2021 e lo farà ancora. La nuova fase del marchio è segnata dagli ingressi di Rams Global, Swinger International e Sri Group. L Catterton ridurrà la propria quota ma resterà socio di maggioranza. In oltre il nuovo Consiglio di amministrazione ha scelto Faruk Bulbul come nuovo presidente, in rappresentanza di Rams Global. L’operazione per l’ingresso dei nuovi soci in Etro ha un valore stimato di più di 70 milioni di euro. L’obiettivo è rilanciare il Made in Italy grazie all’esperienza di Cardinali, coniugando tradizione e internazionalizzazione del brand. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Allemandi, balzo ricavi e utili nel primo anno con i nuovi soci Leggi anche: Quattro nuovi soci nel Rotary Club: Carlotta Gruppioni, Gloria Domeniconi, Gianluca Padovani e Andrea Pedrini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Etro, closing atteso giovedì. In uscita la famiglia, arriva il developer turco Rams; Etro verso il riassetto: L Catterton resta al controllo, entra una nuova cordata; Etro, riassetto tra i soci: la famiglia lascia il gruppo. Etro cambia assetto: la famiglia lascia, nuovi soci industriali al fianco di L Catterton - Rams Global, Facchini e Gallazzi rilevano la quota Etro. businesspeople.it Etro, il lusso italiano attrae investitori: ecco i nuovi soci industriali - Un pool di investitori industriali composto da Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi ... tg.la7.it Etro cambia pelle, la famiglia cede le proprie quote a un pool di investitori. Ecco chi sono - La famiglia Etro esce dal brand omonimo: infatti un pool di soggetti investitori industriali composto da Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi (tramite S ... affaritaliani.it

Riassetto azionario per il brand italiano del lusso: L Catterton rimane azionista di maggioranza, mentre nuovi partner strategici entrano per supportare la crescita futura #Nazionale x.com

