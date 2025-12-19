Esulta il centrodestra | Fuori! Il soccorso rosso della Salis e Fratoianni accusa la polizia

Il centrodestra celebra l’operazione di sgombero del centro sociale torinese, considerandola una vittoria contro le infiltrazioni di violenza e illegalità. La questura ha messo fine a una presenza che aveva suscitato forti polemiche e tensioni in città. La politica si schiera compatta, mentre le reazioni tra le parti coinvolte continuano a infiammare il dibattito pubblico.

© Ilgiornale.it - Esulta il centrodestra: "Fuori!". Il soccorso rosso della Salis e Fratoianni accusa la polizia Un sospiro di sollievo e un grido di soddisfazione. La politica plaude allo sgombero del centro sociale torinese al centro delle polemiche per le presunte connivenze con le manifestazioni di violenza che hanno infuocato il capoluogo piemontese negli ultimi mesi. Esulta il centrodestra. Che viene sintetizzato del post pubblicato da Matteo Salvini sui social: "Fuori!". Più articolata la reazione del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che conosce molto bene la realtà torinese. "Quanto emerso durante le perquisizioni al centro sociale Askatasuna - commenta - conferma ciò che denunciamo da tempo: quel già assurdo patto di collaborazione siglato con il Comune è stato violato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Regionali, Conte esulta per la vittoria di Fico in Campania: "Il centrodestra non saltella più, abbiamo ascoltato i bisogni della gente" Leggi anche: Nesci: «La Calabria premia il buongoverno di centrodestra. Il sì all’immunità della Salis? Una vergogna che legittima la violenza» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Esulta il centrodestra: Fuori!. Il soccorso rosso della Salis e Fratoianni accusa la polizia. Esulta il centrodestra: "Fuori!". Il soccorso rosso della Salis e Fratoianni accusa la polizia - L'ex sindaca 5s Appendino attacca il governo: "Connivenza con CasaPound e Forza Nuova" ... ilgiornale.it

Risultato finale 14 a 6 per il centrodestra (i blù)... Ma a sinistra si esulta #regionali #elezioni #sinistra #destra x.com

Salis esulta: «Sconfitta la caccia alle streghe di stampa maccartista della destra». Fratoianni: «Piantedosi prende gli schiaffi». Salvini: «Ennesima invasione di campo». - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.