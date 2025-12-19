Estrazioni del Lotto Superenalotto e 10eLotto oggi 19 dicembre 2025

Scopri in tempo reale i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Segui l’estrazione e verifica subito se la fortuna è dalla tua parte, vivendo l’emozione dei numeri estratti in diretta.

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L'estrazione numero 202 del 2025 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 19 dicembre 2025. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.

