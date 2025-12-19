Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 19 dicembre 2025

Estrazione VinciCasa oggi 19 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 18 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 17 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 16 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 15 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 14 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 19 dicembre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 dicembre 2025 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 ottobre 2025 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 19 novembre 2025 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. VinciCasa: pioggia di ‘4’ nel secondo weekend di dicembre ma il ‘5’ manca; VinciCasa, l’estrazione di giovedì 18 dicembre; EuroJackpot e Euronumeri di martedì 16 dicembre 2025; VinciCasa, l’estrazione di martedì 9 dicembre. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 18 dicembre 2025 - Estrazioni del Lotto di oggi 18 dicembre 2025: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it

