Estra perfezionato closing per l’acquisto di Eolica Pm | gli investimenti riguardano il Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Perfezionato oggi il closing dell’operazione di acquisto da parte di Estra del 100% di Eolica Pm da Alerion Clean Power. Passa così alla multiutility il parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania. Nel periodo 2020-2024 l’impianto ha registrato una produzione media annua di circa 136 GWh. L’operazione, si spiega in una nota, prevede un enterprise value di 155,9 milioni di euro e un corrispettivo pari a circa 134 milioni di euro. L’investimento si inserisce nel piano industriale 2025-2029, che prevede 500 milioni di euro destinati allo sviluppo della produzione rinnovabile, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica dei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

