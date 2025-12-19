Estorsione e rapina per il risarcimento di uno specchietto rotto

Un episodio di estorsione e rapina impropria ha portato alla denuncia di un cittadino albanese di 39 anni. Le autorità hanno ricostruito un episodio in cui si è tentato di ottenere un risarcimento attraverso mezzi illeciti, mettendo in evidenza come comportamenti del genere mettano a repentaglio la sicurezza e la legalità.

