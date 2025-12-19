Estorsione e rapina per il risarcimento di uno specchietto rotto
Un episodio di estorsione e rapina impropria ha portato alla denuncia di un cittadino albanese di 39 anni. Le autorità hanno ricostruito un episodio in cui si è tentato di ottenere un risarcimento attraverso mezzi illeciti, mettendo in evidenza come comportamenti del genere mettano a repentaglio la sicurezza e la legalità.
Estorsione e rapina impropria. Con queste accuse i carabinieri hanno denunciato un cittadino albanese di 39 anni. Poco prima, per una segnalazione arrivata al numero 112, erano intervenuti in un bar di Rocca Massima, dove un 55enne aveva raccontato di aver subito una rapina. I militari hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
