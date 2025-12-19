’Essenza e Materia di Prodigi’ | ecco tutti i vincitori

Domenica scorsa, al teatro Testori, si è tenuta la cerimonia di premiazione che ha concluso le rassegne ‘Essenza di Prodigi’ e ‘Materia di Prodigi’, due importanti festival teatrali nazionali dedicati ai monologhi e alla promozione del talento italiano. Un momento di celebrazione e riconoscimento per artisti, registi e appassionati che hanno contribuito a rendere queste manifestazioni un successo, portando in scena emozioni e creatività senza confini.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Essenza e Materia di Prodigi’: ecco tutti i vincitori Si è svolta domenica scorsa, al teatro Testori, la premiazione che ha segnato la conclusione delle rassegne ‘Essenza di Prodigi – Festival Teatrale Nazionale’ dedicato ai monologhi e ‘Materia di Prodigi – Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale’. "Organizzare due eventi di rilievo nazionale – commenta Loretta Giovannetti, presidente di Fo Emozioni, tra i promotori dell’iniziativa – con gruppi e attori provenienti da tutta Italia che esprimono la loro ammirazione per l’organizzazione e per l’accoglienza ricevuta, è un’esperienza davvero indimenticabile". La cerimonia si è aperta con le esibizioni delle compagnie forlivesi, prima di entrare nel vivo delle premiazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Serata di premiazioni al teatro Testori, due le competizioni in concorso: "Essenza di prodigi" e "Materia di prodigi" Leggi anche: Essenza e Materia di Prodigi: la premiazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vivere con gioia per qualcosa che non è materia e non apparenza solo perché.... Abbiamo casa e lavoro siamo fuori strada e poi le cose essenziali non compiaccio e piacciono e ci lamentiamo tutti compreso me. Si può migliorare. E l'essenza. Don Luigi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.