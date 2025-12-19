Un evento inaspettato scuote le acque del Mediterraneo: un’operazione militare ucraina contro una petroliera russa, la prima del suo genere dall’inizio del conflitto. Un’azione strategica in acque neutrali, oltre duemila chilometri dall’Ucraina, che potrebbe segnare un punto di svolta nel contesto della guerra e delle tensioni internazionali.

© Tvzap.it - Esplosione improvvisa, attacco in mare: guerra, precipita tutto

Per la prima volta dall’inizio della guerra, l’ intelligence ucraina ha portato a termine un’operazione militare mirata contro una petroliera della flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo, in un’area definita come acque neutrali e distante oltre duemila chilometri dall’Ucraina. Secondo quanto riferito da fonti di Kiev, si tratta di un attacco di portata inedita che segna un’estensione geografica significativa del conflitto. Le stesse fonti hanno reso noto che l’azione è stata condotta impiegando droni a lunga gittata, in grado di operare ben oltre il tradizionale teatro di guerra del Mar Nero. L’operazione, pianificata da strutture di intelligence ucraina, avrebbe previsto una fase di monitoraggio prolungato dei movimenti della nave prima del colpo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

