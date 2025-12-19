Esodo per le festività natalizie | in aumento del 20% il traffico sulla Statale 38

Durante le festività natalizie si registra un incremento del 20% nel traffico sulla Statale 38. Per garantire una viabilità più fluida e sicura, Anas, società del Gruppo FS, ha predisposto interventi mirati e strategie di gestione della circolazione, in vista dell’aumento dei flussi veicolari.

Esodo festività natalizie: previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze - TORINO – In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato ... lagendanews.com

Neppure le imminenti festività placano le polemiche tra #Civicamente e l'attuale amministrazione. Anzi, l'ultimo argomento di contesa sono proprio gli addobbi in piazza #SanVittoreOlona #Natale #Zerboni - facebook.com facebook

