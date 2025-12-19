Esodo per le festività natalizie | in aumento del 20% il traffico sulla Statale 38

Durante le festività natalizie si registra un incremento del 20% nel traffico sulla Statale 38. Per garantire una viabilità più fluida e sicura, Anas, società del Gruppo FS, ha predisposto interventi mirati e strategie di gestione della circolazione, in vista dell’aumento dei flussi veicolari.

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato 2.800 risorse di cui 2.200 unità di personale di esercizio e su strada, 360 tecnici, 230 di personale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

