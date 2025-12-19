Esodo natalizio fino a lunedì previsti 3,5 milioni di auto in viaggio

L'esodo natalizio si preannuncia intenso, con circa 3,5 milioni di auto in viaggio fino a lunedì. La movimentazione dei rientri sarà distribuita nel tempo, concentrandosi maggiormente nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno, secondo quanto affermato da Anas. Un flusso importante che richiede attenzione e pianificazione per affrontare al meglio le prossime giornate di rientro e traffico.

