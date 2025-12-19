Esodo natalizio fino a lunedì previsti 3,5 milioni di auto in viaggio
L'esodo natalizio si preannuncia intenso, con circa 3,5 milioni di auto in viaggio fino a lunedì. La movimentazione dei rientri sarà distribuita nel tempo, concentrandosi maggiormente nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno, secondo quanto affermato da Anas. Un flusso importante che richiede attenzione e pianificazione per affrontare al meglio le prossime giornate di rientro e traffico.
"Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno", spiega Anas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
