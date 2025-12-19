Esodo natalizio | 3,5 milioni di veicoli in viaggio sulle strade Anas attesi picchi anche in Abruzzo

L’esodo natalizio è ufficialmente iniziato, con oltre 3,5 milioni di veicoli attesi sulle strade Anas fino a lunedì 22 dicembre. Un movimento intenso che coinvolge milioni di italiani in partenza per le festività, con picchi di traffico previsti anche in Abruzzo. Un periodo di viaggi e riunioni familiari che richiede attenzione e pazienza per garantire un rientro sereno.

È iniziato l'esodo natalizio: da oggi fino a lunedì 22 dicembre si prevedono oltre 3,5 milioni di veicoli in viaggio lungo la rete Anas. L'Abruzzo sarà tra le regioni più interessate dai flussi, soprattutto lungo la statale 16 "Adriatica", dove è atteso un incremento del traffico fino al 15% nei.

Esodo festività natalizie: previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze - TORINO – In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato ... lagendanews.com

Esodo natalizio 2025: Anas mobilita 2.800 addetti per gestire 35 milioni di transiti - Previsti 3,5 milioni di veicoli in più sulle strade Anas tra il 19 e il 22 dicembre. lopinionista.it

Il Dilemma del Biglietto di Ritorno: Il Natale degli Expat in Tunisia In questi giorni, negli aeroporti di Tunisi e Monastir, si consuma un rituale silenzioso ma carico di significato: il grande "esodo" natalizio verso l’Italia. Ma per noi Senior Expat che abbiamo scel - facebook.com facebook

