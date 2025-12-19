Esodo natalizio 2025 | Anas mobilita 2.800 addetti per gestire 35 milioni di transiti

Per l’esodo natalizio 2025, Anas schiera 2.800 addetti per assicurare sicurezza e fluidità sulle strade italiane. Dal 19 al 22 dicembre, si prevedono 3,5 milioni di veicoli in più rispetto all’anno scorso, con un totale di 35 milioni di transiti. Un impegno fondamentale per garantire un viaggio sereno a milioni di italiani durante le festività natalizie.

Previsti 3,5 milioni di veicoli in più sulle strade Anas tra il 19 e il 22 dicembre. Operative 2.800 unità per garantire sicurezza e viabilità. È iniziato l’esodo natalizio sulle strade e autostrade Anas, con un incremento stimato di 3,5 milioni di veicoli tra oggi e lunedì 22 dicembre. Secondo le previsioni, saranno oltre 35 milioni i transiti complessivi, monitorati dal sistema Panama e dalle Sale Operative Territoriali. Per gestire i flussi, Anas ha mobilitato 2.800 addetti, tra personale di esercizio, tecnici e operatori di sala, impegnati h24 nel controllo della viabilità. «Come per l’esodo estivo – ha dichiarato l’AD Claudio Andrea Gemme – anche nel periodo natalizio siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e sicura, con squadre pronte a intervenire in caso di neve o emergenze». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

