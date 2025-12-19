Esodo di Natale milioni di auto in viaggio | traffico in aumento dell' 11%

Con l’arrivo delle festività natalizie, milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio. L’esodo di Natale si preannuncia intenso, con un incremento dei flussi stradali dell’11%. Per garantire sicurezza e fluidità, Anas ha attivato un piano speciale, mobilitando risorse e misure strategiche. Un momento di grande movimento che richiede attenzione e pianificazione per affrontare al meglio le festività.

Scatta il piano Anas per l'esodo natalizio. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari legati alle festività, la società del Gruppo FS ha messo in campo 2.800 risorse su tutta la rete stradale e autostradale nazionale per garantire una circolazione più fluida e sicura.

Esodo festività natalizie: previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze - TORINO – In previsione dell’aumento dei flussi veicolari per le prossime festività Anas, società del Gruppo FS, per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, ha mobilitato ... lagendanews.com

Esodo natalizio 2025: Anas mobilita 2.800 addetti per gestire 35 milioni di transiti - Previsti 3,5 milioni di veicoli in più sulle strade Anas tra il 19 e il 22 dicembre. lopinionista.it

Il Dilemma del Biglietto di Ritorno: Il Natale degli Expat in Tunisia In questi giorni, negli aeroporti di Tunisi e Monastir, si consuma un rituale silenzioso ma carico di significato: il grande "esodo" natalizio verso l’Italia. Ma per noi Senior Expat che abbiamo scel - facebook.com facebook

