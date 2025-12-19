Esercito e scuola all' istituto Mattei la cerimonia dell' Alzabandiera dei Bersaglieri

All'Istituto Mattei si è svolta una cerimonia solenne dell'Alzabandiera dei Bersaglieri, coinvolgendo personale militare, studenti e insegnanti. Un momento di grande significato che ha rafforzato il legame tra scuola e valori civici, sotto la guida del dirigente scolastico Roberto Papa. Un evento che ha unito tradizione e spirito di servizio, celebrando l'importanza della memoria e della cultura militare.

© Casertanews.it - Esercito e scuola, all'istituto Mattei la cerimonia dell'Alzabandiera dei Bersaglieri Nell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Mattei, si è la cerimonia solenne dell'alzabandiera che ha visto protagonisti il personale militare della Brigata Bersaglieri "Garibaldi", gli studenti e i docenti, alla presenza del dirigente scolastico dell'Istituto, Roberto Papa e del.

