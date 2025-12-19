escursionismo volti e storie delle alpi apuane

Scopri le meraviglie delle Alpi Apuane con la nuova guida “Escursioni sulle Alpi Apuane”, presentata a Carrara da Pietro Brunelli, guida esperta del Collegio Guide Alpine della Lombardia. Un’occasione unica per esplorare volti e storie di un territorio affascinante, attraverso percorsi pensati per tutti gli appassionati di montagna. L’evento, domani alle 17, invita a immergersi nella bellezza e nella cultura di queste montagne uniche.

Sbarca per la prima volta a Carrara, la nuova guida “Escursioni sulle Alpi Apuane” edito da Idea Montagna, che Pietro Brunelli, esperta guida accompagnatrice di media montagna del Collegio Guide Alpine della Lombardia, presenterà domani pomeriggio in un’iniziativa con inizio alle 17.30 nella sala Gestri, in piazza Gramsci 2. Il tutto grazie all’amichevole supporto dell’associazione Apuane Libere – di cui l’autore è un appassionato sostenitore – quella che verrà presentata non sarà l’ennesima raccolta di itinerari escursionisti o alpinistici, ma un incontro per la salvaguardia dell’ambiente montano e a diffusione dei valori e delle nuove professioni sostenibili da esso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

