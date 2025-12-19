Esce di strada e sfonda con l' auto il muretto di una villetta | muore un 36enne

Una tragica notte nel Bassa Friuliana: un uomo di 36 anni ha perso la vita in un incidente sulla strada di Bagnaria Arsa. Poco prima della mezzanotte di giovedì 18 dicembre, il veicolo coinvolto è uscito di strada e ha sfondato il muretto di una villetta. La scena è stata segnata da un forte shock e da un drammatico epilogo, evidenziando ancora una volta la pericolosità delle strade locali.

© Today.it - Esce di strada e sfonda con l'auto il muretto di una villetta: muore un 36enne Notte di sangue sulle strade del Bassa Friuliana. Poco prima della mezzanotte di giovedì 18 dicembre, un’autovettura è uscita di strada in un tratto rettilineo nel territorio comunale di Bagnaria Arsa. A bordo del veicolo viaggiavano due uomini di nazionalità colombiana. L’impatto è stato. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Tragedia nella notte: auto esce di strada, muore un 36enne Leggi anche: Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero: muore il conducente Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ; Esce di strada e sfonda con l'auto il muretto di una villetta: muore un 36enne; Pickup sbanda e piomba contro il cancello della scuola mentre i bambini fanno lezione; . Moto esce di strada sfonda una recinzione e finisce in un campo: giovane soccorso - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 12 ottobre 2025 – Incidente sulla Strada Regionale 258 Marecchiese nel comune di Pieve Santo Stefano. lanazione.it Rescaldina, esce di strada con l'auto non assicurata e poi prende a calci i carabinieri - Rescaldina (Milano) – È uscito fuori strada da solo, probabilmente perché alterato da sostanze, mentre alla guida di un’autovettura senza assicurazione e quando i carabinieri sono interventi per ... ilgiorno.it Auto esce di strada e si ribalta in un campo, un morto nell’incidente - Un uomo di 62 anni, di Senigallia (Ancona), è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la E45, in ... lanazione.it Esce di strada con l’auto, vola in una scarpata e finisce schiacciata dalla sua stessa macchina. Attorno a sé, il nulla. Solo bosco. La povera automobilista sarebbe rimasta laggiù chissà quanto, e la sua sorte sarebbe stata segnata, se non si fosse accorto di lei - facebook.com facebook Auto esce di strada nell'Anconetano, conducente morto dopo lo schianto contro un albero. L'incidente lungo l'arceviese a Ostra Vetere, ipotesi malore per l'81enne alla guida #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.