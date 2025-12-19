Esce di notte da casa del famoso Rocío Muñoz Morales le foto dopo il gossip col conduttore

Il gossip torna a infiammarsi attorno a Rocío Muñoz Morales. A riaccendere l’attenzione sono alcune immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che mostrano l’ex compagna di Raoul Bova davanti al palazzo romano dove vive il personaggio italiano più famoso del momento. Le foto documentano movimenti nella notte sotto il portone, scatenando subito le indiscrezioni. Secondo la ricostruzione dei magazine, Rocío sarebbe stata fotografata mentre lasciava lo stabile circa quattro ore dopo l’orario di arrivo, molto tardi. Mentre era dentro il palazzo, però i paparazzi hanno beccato passare anche lui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

