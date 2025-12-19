Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025 un esagitato ha seminato il caos prima nella caserma dei carabinieri e poi nell'ospedale di Carmagnola, dove ha ferito un infermiere. Si tratta di un marocchino di 37 anni che alla fine è stato arrestato per l'aggressione e la resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Caos in ospedale, infermiere minacciato

Leggi anche: Caos in ospedale, insulta e minaccia un infermiere: arrestato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Esagitato semina il caos in caserma e in ospedale a Carmagnola: picchiato anche un infermiere.

Ubriaco va in caserma, semina il caos e minacca i carabinieri - Si è presentato in caserma ubriaco e dopo aver seminato il panico e lanciato oggetti di ogni tipo, ha aggredito i carabinieri e il personale del 118 intervenuti per calmarlo. ilrestodelcarlino.it

Semina caos in un negozio di ferramenta, intervengono i carabinieri - Firenze, 23 maggio 2025 – Attimi di tensione, per fortuna risoltisi velocemente grazie all’intervento dei carabinieri, il 21 maggio intorno alle 11,15 in via di Scandicci a Firenze proprio davanti ... lanazione.it