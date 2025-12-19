© Spettacolo.eu - Ernia, in radio da oggi il singolo Berlino, aggiunta la terza data ad Assago

È disponibile da oggi in rotazione radiofonica Berlino, il nuovo singolo di Ernia, estratto dall’album Per Soldi e Per Amore. È disponibile da oggi in rotazione radiofonica Berlino, il nuovo singolo di Ernia, secondo estratto dall’album Per Soldi e Per Amore, uscito lo scorso settembre, già certificato disco di platino e che continua il suo successo in classifica, tra pubblico e critica, in attesa della versione live in occasione del Solo per amore Tour Live 2026 previsto a marzo, di cui si annuncia il sold out anche della seconda data di Milano, aggiungendo un terzo appuntamento all’Unipol Forum lunedì 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

