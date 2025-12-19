Ernia in radio da oggi il singolo Berlino aggiunta la terza data ad Assago
È disponibile da oggi in rotazione radiofonica Berlino, il nuovo singolo di Ernia, estratto dall’album Per Soldi e Per Amore. È disponibile da oggi in rotazione radiofonica Berlino, il nuovo singolo di Ernia, secondo estratto dall’album Per Soldi e Per Amore, uscito lo scorso settembre, già certificato disco di platino e che continua il suo successo in classifica, tra pubblico e critica, in attesa della versione live in occasione del Solo per amore Tour Live 2026 previsto a marzo, di cui si annuncia il sold out anche della seconda data di Milano, aggiungendo un terzo appuntamento all’Unipol Forum lunedì 30 marzo 2026. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali - Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. rtl.it
Ernia: "Berlino" è il nuovo singolo dedicato alla sorella - Da domani (venerdì 19 dicembre) arriva su Radio Italia solomusicaitaliana il secondo estratto dall’album, che l'artista ha raccontato anche nel nostro format "Traccia dopo traccia" ... radioitalia.it
Ernia, è uscito il brano Per te: testo e significato del singolo di Per Soldi e Per Amore - Il rapper milanese torna con il nuovo album Per Soldi e Per Amore, che esce oggi (venerdì 19 settembre 2025), trascinato da un singolo che segna subito la direzione del lavoro. tg24.sky.it
In radio "Berlino", il nuovo singolo di Ernia, secondo estratto dall'album "Per Soldi e Per Amore"; intanto si arricchisce il tour nei palazzetti #Ernia #Berlino #Tour #UnipolForum x.com
È online il Radio Date – Settimana 51. Tra i più attesi: Ernia, Kid Yugi, NKO con Artie 5ive, Capo Plaza e Nerissima Serpe, Modà con Bianca Atzei. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it - facebook.com facebook
