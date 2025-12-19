Era diventato il suo aguzzino | braccialetto elettronico per un 41enne accusato di violenze sull’ex compagna

Un 41enne accusato di violenze sull’ex compagna ha visto interrompersi il suo incubo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Nella mattina del 18 dicembre 2025, i carabinieri di Turate hanno eseguito un’ordinanza del tribunale di Como, che prevede il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, garantendo così maggiore sicurezza e tutela per la donna coinvolta.

