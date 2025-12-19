Era diventato il suo aguzzino | braccialetto elettronico per un 41enne accusato di violenze sull’ex compagna

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 41enne accusato di violenze sull’ex compagna ha visto interrompersi il suo incubo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Nella mattina del 18 dicembre 2025, i carabinieri di Turate hanno eseguito un’ordinanza del tribunale di Como, che prevede il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, garantendo così maggiore sicurezza e tutela per la donna coinvolta.

Immagine generica

L'incubo è finito. Nella mattinata del 18 dicembre 2025 i carabinieri di Turate hanno eseguito un’ordinanza emessa dal tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda: si era tolto il braccialetto elettronico. Accusato anche di aver abusato della cognata

Leggi anche: Uccide la compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda: si era tolto il braccialetto elettronico. Accusato anche di aver abusato della cognata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.