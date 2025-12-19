Equitazione | a Londra è sempre Charlotte Fry la protagonista della World Cup di Dressage

Charlotte Fry non lascia, raddoppia. Sul campo di gara londinese della quarta tappa della World Cup di dressage, stagione 2025-2026 Western European League, la straordinaria amazzone britannica si esalta vincendo ancora una volta. La detentrice della coppa, già qualificata per le Finals in programma a Forth Worth (Texas, USA, dall'8 al 12 aprile 2026), vince anche nel Freestyle dopo essersi presa – ieri – il Grand Prix. Altra ripresa ineguagliabile la sua in sella a Glamourdale: 89.170% di score, ineguagliabile per l'altra britannica Becky Moody, seconda a 86.410% (Jagerbomb), e la norvegese Isabel Freese, capace di arrivare al 3° posto con un punteggio di 81.

