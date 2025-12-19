Epic Games Store il gioco gratis del 19 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo

Come previsto dal calendario delle festività, Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratuito del 19 dicembre. Si tratta di Eternights, titolo sviluppato da Studio Sai, riscattabile senza costi per un periodo limitato. L'offerta rientra nella tradizionale iniziativa natalizia dello store, che propone un gioco diverso ogni giorno. Come di consueto, la finestra per aggiungerlo alla propria libreria è di sole 24 ore. Una volta scaduto il tempo, il gioco verrà sostituito da un nuovo titolo misterioso, sbloccato domani alle 17:00. Dopo il regalo di ieri, Eternights è un gioco che mescola azione, GDR e simulazione di appuntamenti, ambientato in un mondo colpito da un'apocalisse improvvisa.

