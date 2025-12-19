Ep736 – Accordo Ue-Mercosur slitta la firma scontri a Bruxelles – Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino ecco la sua storia

Nell’episodio 736, analizzando l’accordo Ue-Mercosur e le recenti tensioni a Bruxelles, si esplora anche lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, tra storie di attivismo e conflitti. La firma dell’intesa commerciale, inizialmente prevista, è stata posticipata a gennaio, suscitando reazioni tra agricoltori e manifestanti. Un quadro di complessità politica e sociale che riflette le sfide attuali dell’Europa.

© Lapresse.it - Ep.736 – Accordo Ue-Mercosur, slitta la firma, scontri a Bruxelles – Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino, ecco la sua storia Consiglio Europeo, accordo Ue-Mercosur: firma posticipata a gennaio. A Bruxelles protesta degli agricoltori e scontri. Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dall’occupazione allo sgombero, ecco tutta la storia. Natale 2025 in tv, non solo l’iconico “Una poltrona per due”, ecco ifilm e show sotto l’albero, dagli “immancabili” alle novità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Sgomberato Askatasuna, il centro sociale di Torino: blitz dopo l’assalto a La Stampa Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.