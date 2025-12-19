Enrico Infante è il nuovo Procuratore di Foggia | C’è tanto da fare ma non siamo all’anno zero

Enrico Infante è stato ufficialmente insediato come nuovo Procuratore di Foggia, portando con sé una forte determinazione e un’esperienza significativa. Durante la cerimonia di insediamento, ha sottolineato che, pur avendo molto lavoro davanti, la realtà attuale non rappresenta un punto di partenza da zero. Un nuovo capitolo per la giustizia foggiana, all’insegna di impegno e rinnovamento.

